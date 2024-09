Atalanta, pronto l'esordio nel rinnovato Gewiss Stadium: investimento da oltre 100 milioni

Quest’oggi l’Atalanta farà il suo esordio casalingo stagionale contro la Fiorentina. Una motivazione in più, oltre all’obiettivo di tornare alla vittoria dopo due sconfitte consecutive, sarà che la spinta dei tifosi bergamaschi arriverà in uno stadio ancora più moderno rispetto alla chiusura della scorsa stagione.

Come riporta l’edizione odierna del La Gazzetta dello Sport, l’Atalanta torna a giocare a casa dopo 105 giorni e curiosamente sempre contro i toscani. La società bergamasca, che può contare sul binomio Antonio Percassi-Steve Pagliuca, alzerà così il velo su un rinnovato Gewiss Stadium.

Lo stadio atalantino è stato oggetto di lavori anche questa estate, ecco perché la formazione di Gian Piero Gasperini ha disputato le prime tre partite del campionato di Serie A in trasferta, per un investimento complessivo di oltre 100 milioni di euro.

«Struttura fantastica, tornarci sarà una festa – ha ammesso con un pizzico di emozione Gasperini durante la conferenza stampa di vigilia –. Il senso di appartenenza è la forza dell’Atalanta e non va persa. Va dato merito ad Antonio Percassi, che lo ha voluto fortemente e rimarrà l’uomo più importante nella storia del club: sta regalando una cosa straordinaria. È un gesto di grande amore verso la città, i tifosi, la società: al di là dei ritorni commerciali, questo stadio è stato fatto soprattutto per regalare una casa. E durante la partita, la gente capirà quanto è stato grande, e anche difficile, questo gesto di grande generosità. Sarà un fiore all’occhiello per l’Atalanta».

Gewiss Stadium che sarà pressoché tutto esaurito per la sfida contro la Fiorentina. Già da ieri i biglietti venduti erano in totale 22.393, compresi i 1.102 destinati agli ospiti. La capienza è pari a circa 24.000 spettatori e restano pochissimi tagliandi nelle tre tribune dello stadio.