Europa League, scelta la sesta sfida in diretta in chiaro su TV8

La nuova Europa League prosegue il suo percorso e le squadre si apprestano a scendere in campo per il quinto turno della competizione. Dopo il sorteggio dello scorso 30 agosto, i 36 club che prendono parte alla seconda competizione calcistica del continente si sfideranno per la quarta volta in questa stagione, nel torneo che è rinato con un format tutto nuovo: girone unico, più partite e più squadre partecipanti.

Sky sarà assoluta protagonista, con la trasmissione di tutte le sfide in esclusiva che manderà in onda lungo l’arco della stagione fino alla finalissima del 21 maggio 2025, quando le due formazioni che si giocheranno il proprio posto nell’albo d’oro dopo l’Atalanta nella cornice dello stadio San Mames di Bilbao.

Partita in chiaro giovedì Europa League: la strategia di Sky

E le partite in chiaro? A differenza del ciclo 2021-2024, Sky ha deciso di rivedere la strategia sulle partite free optando per offrire tutte le partite delle squadre italiane ai propri abbonati, trasmettendo invece su TV8 il miglior match tra big straniere per ogni turno.

Le sfide di Europa League in chiaro non scompariranno dunque dai palinsesti, ma per seguire le italiane – Lazio e Roma – gli spettatori dovranno necessariamente abbonarsi a Sky Sport o in alternativa alla piattaforma streaming NOW (che trasmette i contenuti della pay-tv di Comcast).

Partita in chiaro giovedì Europa League: la scelta per il sesto turno

Su quale sfida è ricaduta dunque la scelta per il quinto match in chiaro? La risposta è arrivata direttamente da TV8: «Il grande calcio internazionale è di scena su TV8 anche giovedì 28 novembre con la sfida di Europa League tra Rangers e Tottenham, in diretta alle ore 21.00 (pre-partita dalle ore 20.30)», si legge in una nota.

L’incontro sarà visibile gratuitamente anche in streaming sul sito di TV8 e consentirà ai tifosi italiani di assistere a una delle sfide più interessanti di questa giornata in Europa League