Gli Stati Uniti potrebbero ospitare il Mondiale per Club anche nel 2029

Il Mondiale per Club potrebbe essere ospitato dagli Stati Uniti per la seconda volta consecutiva, poiché la FIFA sta considerando di riportare il torneo negli USA nel 2029. Lo scrive il New York Times, ricordando che nel Paese si terrà l’edizione inaugurale del torneo, come prova generale in vista del Mondiale per Nazionali del 2026.

La scorsa settimana, la FIFA ha annunciato un accordo globale da 1 miliardo di dollari con DAZN per la trasmissione gratuita della Coppa del Mondo per Club del 2025. E’ comunque probabile che gli Stati Uniti dovranno affrontare la concorrenza di altri paesi per ospitare l’edizione del 2029. James Johnson, amministratore delegato di Football Australia, ha dichiarato al Sydney Morning Herald nel giugno 2023 che prenderebbe in considerazione l’idea di candidarsi per ospitare il torneo.

«Il torneo crescerà negli anni. Gianni ha davvero fatto crescere la Champions League alla UEFA, sa cosa serve per farlo. Un giorno avere le migliori squadre di club qui da noi sarebbe solo un bene per il calcio australiano. È qualcosa che potremmo valutare, così come il Mondiale maschile», ha affermato Johnson, che ha lavorato con il presidente della FIFA Gianni Infantino fino al 2018

La decisione di assegnare agli Stati Uniti l’edizione 2029 della Coppa del Mondo per Club dovrà passare attraverso il Consiglio della FIFA, ma ciò non è ancora avvenuto. Se gli Stati Uniti ospitassero l’edizione del 2029, si aggiungerebbero a una serie senza precedenti di eventi calcistici internazionali organizzati nel Paese. Sarebbe il sesto grande torneo in soli otto anni, iniziando quest’estate con la Copa America.

Gli Stati Uniti ospiteranno la prima edizione ampliata della Coppa del Mondo per Club maschile il prossimo anno, il Mondiale maschile nel 2026, le Olimpiadi estive di Los Angeles 2028, potenzialmente la Coppa del Mondo per Club del 2029, per poi concludere questo storico percorso con il Mondiale femminile nel 2031. Una parte della logica dietro l’idea di riportare la Coppa del Mondo per Club in America nel 2029 è quella di consolidare gli sponsor statunitensi per questo torneo, oltre a creare un evento eredità in seguito al Mondiale maschile del 2026.