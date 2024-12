Guardiola: «Non allenerò un'altra squadra dopo il Manchester City»

«Non allenerò più un’altra squadra di club dopo il Manchester City», così Pep Guardiola al canale YouTube dello chef Dani Garcia in merito al suo futuro.

L’allenatore catalano, sulla panchina dei Cityzens dal 2016 e con un contratto appena rinnovato fino al 2027, ha poi aggiunto: «Non sto parlando del futuro a lungo termine, ma quello che non farò è lasciare il Manchester City e andare in un altro paese per fare la stessa cosa che sto facendo ora. Il pensiero di iniziare da qualche altra parte, con tutto il processo di allenamento e così via… no, no, no! Forse una nazionale, ma è diverso».

Guardiola nei mesi scorsi aveva parlato anche della possibilità di rimanere anche in caso di retrocessione del City da parte della commissione indipendente che sta valutando le 130 possibili violazioni del Fai Play Finanziario commesse in 14 anni dal club del City Football Group.

«Sono ancora giovane e quando smetterò, ci sono diverse cose che voglio fare. Una di queste è imparare il francese, dedicare il mio tempo libero a me stesso in modo da poter giocare a golf e poi iniziare a imparare a cucinare cose semplici», ha concluso Guardiola.