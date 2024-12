Screzi con Ibra, D’Ottavio lascerà il Milan: soluzione interna per il nuovo Ds

Antonio D’Ottavio lascerà il ruolo di direttore sportivo del Milan. Manca ancora l’ufficialità, ma il dirigente non ricoprirà più questo incarico e alla base di questa scelta ci sarebbero alcuni screzi con Zlatan Ibrahimovic, Partner Operativo e Advisor per conto di RedBird nel Milan. Tra i due c’erano profonde divergenze su alcune scelte strategiche tra prima squadra, Milan Futuro e settore giovanile.

D’Ottavio era arrivato in rossonero nel 2017 e ha ricoperto il ruolo di capo degli osservatori della prima squadra e del settore giovanile. L’ormai ex direttore sportivo rossonero aveva lavorato alla creazione della squadra Under 23. La prima spaccatura con Ibrahimovic era arrivata proprio sulla nomina dell’allenatore, con D’Ottavio che avrebbe voluto puntare su Ignazio Abate (dopo il percorso in Primavera) e Ibrahimovic che ha voluto Daniele Bonera.

Per il prossimo futuro, il Milan punterà su una soluzione interna, con Roberto Carrario e Dario Audasio come candidati. La nomina del nuovo direttore sportivo non cambierà la sostanza delle decisioni tecniche. Ibrahimovic, Furlani e Moncada continueranno a prendere le decisioni strategiche per la prima squadra, mentre Kirovski sarà il dirigente di riferimento per Milan Futuro.