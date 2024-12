Il Comitato Esecutivo della UEFA si riunirà il prossimo 16 dicembre per prendere decisioni importanti sulle sedi di alcuni tornei organizzati dalla Federcalcio europea. Tra questi anche la Supercoppa UEFA, per la quale si cerca una casa nel 2025: sarà la prima ad andare in scena come risultato del nuovo format delle coppe europee.

E secondo quanto riportato in questi giorni dal Messaggero Veneto, il 13 agosto 2025 l’ultimo atto della Supercoppa europea potrebbe disputarsi al Bluenergy Stadium, casa dell’Udinese. Un grande evento che potrebbe essere anticipato addirittura dalla Final Four di Nations League, che andrà in scena a giugno e che potrebbe vedere protagonista l’Italia, ma per queste gare se ne saprà di più tra dieci giorni, e tutto dipenderà dal risultato degli Azzurri con la Germania.

Tornando alla Supercoppa, l’ultima se l’è aggiudicata a Varsavia, mentre la prossima scelta potrebbe ricadere su Udine. In città per tre giorni ci sono i tecnici della Federcalcio europea che stanno valutando lo Stadio Friuli – questo il nome dell’impianto in ambito UEFA – candidato a ospitare la prossima finale. La FIGC, con l’appoggio del Comitato Fvg, Comune di Udine e ovviamente l’Udinese, sarebbe ben felice di esportare il suo impianto modello da 25mila posti inaugurato ormai dieci anni fa.

Lo stadio è un modello di efficienza (anche energetica perché il tetto è riempito di pannelli solari) e per la Supercoppa non c’è il limite dei 30mila posti, è nel cuore d’Europa, il che non guasta. Insomma, l’assegnazione sarebbe praticamente fatta: FIGC e Udinese ostentano ottimismo.