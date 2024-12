Genoa, un imprenditore europeo pronto a entrare nel club: offerta da 45 milioni per la minoranza

Mentre è stata fissata per sabato 14 dicembre l‘assemblea dei soci del Genoa, con tre argomenti fondamentali da affrontare come l’aumento di capitale, l’approvazione del bilancio 2023/24 e il ritiro delle nomine da consiglieri degli esponenti di 777 Partners compresi i due fondatori Pasko e Wander, sembrano arrivare novità importanti per il futuro della società rossoblù.

Come riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, nelle ultime ore sono iniziate a circolare insistentemente voci riguardanti un imprenditore europeo pronto a entrare nel capitale sociale del Genoa e affiancare in un primo momento 777 Partners.

Infatti, sembrerebbe che l’intenzione di questo misterioso imprenditore, che non dovrebbe avere altri affari nel mondo del calcio, sia quella di entrare con una quota di minoranza nel club rossoblù per poi fare la scalata verso la maggiorana. Sarebbe già pronta la prima offerta: 45 milioni di euro.

Tutto questo in un momento tutto sommato positivo per la squadra con la cura Patrick Vieira che sta dando i primi frutti. Ora l’impegno contro il Torino di sabato alle 15.00 con punti importanti in palio per due squadre che stanno vivendo, con le relative differenze, la stessa incertezza sia sul campo ma soprattuto in società.