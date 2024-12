Premier League, il derby Everton-Liverpool rinviato per maltempo

Il derby del Merseyside fra Everton e Liverpool è stato rinviato a causa della tempesta Darragh che sta colpendo il Regno Unito con raffiche di vento superiori ai 100 kmh.

«A seguito di una riunione del gruppo consultivo sulla sicurezza al Goodison Park, a cui hanno partecipato questa mattina funzionari di entrambi i club – spiega l’Everton con una nota pubblicato sul proprio sito ufficiale – nonché rappresentanti della polizia del Merseyside e del consiglio comunale di Liverpool, è stato deciso che, a causa del rischio per la sicurezza nell’area locale a causa del forte vento raffiche di vento e un avviso di forte vento di colore giallo che rimane in vigore fino alle 6 di domenica, la partita di oggi sarebbe stata rinviata per motivi di sicurezza».

«Ci scusiamo per il disagio causato e ringraziamo i tifosi per la loro comprensione. Anche se comprendiamo che ciò sarà profonda delusione per loro, ma la sicurezza dei tifosi, dello staff e dei giocatori è di fondamentale importanza. Le informazioni relative alla riorganizzazione della data dell’incontro verranno comunicate a tempo debito. Tutti i biglietti acquistati per la partita originale rimarranno validi per la partita riorganizzata», conclude la nota.