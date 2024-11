Juve, Douglas Luiz già in uscita? Quanto pesa il centrocampista a bilancio

E’ stato il secondo acquisto più costoso del mercato della Juventus, eppure dopo cinque mesi l’avventura di Douglas Luiz con la maglia bianconera sembra già ai titoli di coda. Prima il difficile inserimento e lo scarso minutaggio, poi le prestazioni non esaltanti e qualche acciacco. La scintilla tra il centrocampista e Thiago Motta non è scoccata.

Douglas aveva altre aspettative e ora vorrebbe tornare protagonista come in Inghilterra. Tanto che secondo quanto riportato dalla stampa sportiva il suo agente, Kia Joorabchian (lo stesso di Zirkzee), è già segnalato in azione tra Spagna e Inghilterra per trovare una via d’uscita e restituire il buon umore al proprio assistito. Si tratterebbe, però, di un divorzio non certo semplice a livello economico.

Quanto vale Douglas Luiz? Il peso del brasiliano a bilancio

La Juventus lo ha pagato 50 milioni e non sembra intenzionata a cederlo in prestito. Ma quanto pesa attualmente il calciatore a bilancio? E quanto dovrebbe incassare la Juventus nell’ipotesi di una cessione durante il mercato invernale o – in seconda battuta – durante la sessione estiva dei trasferimenti?

Secondo quanto emerge dal bilancio della Juventus per la stagione 2023/24, il costo storico di Douglas Luiz è pari a 48,7 milioni di euro. Il centrocampista ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029, e questo significa che la quota ammortamento per il 2024/25 è pari a 9,74 milioni di euro. A questa cifra si aggiunge lo stipendio lordo da 9,25 milioni di euro, per un costo complessivo pari a 18,99 milioni in questa stagione.

Quanto vale Douglas Luiz? La cifra per evitare minusvalenze

Sulla base di queste cifre, il valore netto a bilancio di Douglas Luiz a gennaio sarà pari a 43,83 milioni di euro. A giugno, trascorso un anno dal suo acquisto, il valore netto del brasiliano sarà sceso invece a 38,96 milioni di euro. Queste sono le cifre che – in caso di cessione – il club bianconero dovrebbe incassare a gennaio o a giugno per evitare almeno una minusvalenza.