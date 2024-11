Atalanta, boom di ricavi e utile di 67 milioni nel primo trimestre 2024/25

L’Atalanta vola sul campo e anche dal punto di vista economico. Se sul terreno di gioco la formazione di Gasperini sta dando spettacolo – tra la lotta per il vertice in Serie A e i grandi risultati in Champions League –, anche i conti del club bergamasco continuano a brillare, come dimostra il primo trimestre della stagione 2024/25.

L’Atalanta – secondo documenti ufficiali consultati da Calcio e Finanza – ha chiuso i mesi che vanno dal 1° luglio al 30 settembre del 2024 con ricavi per 158,8 milioni di euro (in netta crescita rispetto ai 93,6 milioni del primo trimestre 2023/24), costi per 63,8 milioni di euro (anche questi in crescita rispetto ai 55,3 milioni dello stesso periodo dell’esercizio precedente) e un utile di poco meno di 67,2 milioni di euro.

Atalanta primo trimestre 2024 2025 – I ricavi

Lo straordinario aumento dei ricavi è spinto in particolar modo dalla partecipazione degli orobici alla nuova Champions e dalle plusvalenze. Di seguito, tutte le voci di ricavo per questi primi tre mesi:

Diritti tv Serie A – 7,342 milioni di euro

Diritti tv Champions League – 47,054 milioni di euro

Diritti tv Europa League – 0,986 milioni di euro

Diritti tv Supercoppa europea – 4 milioni di euro

Sponsor – 6,804 milioni di euro

Biglietti – 1,920 milioni di euro

Merchandising – 0,831 milioni di euro

Altro – 1,906 milioni di euro

Plusvalenze – 85,922 milioni di euro

Bonus performance – 1,634 milioni di euro

Prestiti – 0,434 milioni di euro

TOTALE RICAVI – 158,833 milioni di euro

Atalanta primo trimestre 2024 2025 – I costi

Per quanto riguarda invece i costi, la crescita è legata principalmente al personale e agli ammortamenti. Di seguito, tutte le voci:

Servizi – 5,359 milioni di euro

Materie prime – 0,776 milioni di euro

Costi del personale – 29,442 milioni di euro

Affitti e leasing – 0,380 milioni di euro

Altri costi operativi – 0,631 milioni di euro

Altri ammortamenti – 1,273 milioni di euro

Bonus performance – 3,846 milioni di euro

Prestiti – 2,178 milioni di euro

Agenti – 4,273 milioni di euro

Ammortamenti calciatori – 15,639 milioni di euro

Svalutazioni – 0,042 milioni di euro

TOTALE COSTI – 63,839 milioni di euro

Sulla base di questi risultati, l’Atalanta ha fatto registrare un utile pari a 67,157 milioni di euro. Si tratta di un dato in netta crescita rispetto alla stagione 2023/24, quando il club bergamasco chiuse il primo trimestre sempre in utile, ma a quota 26,962 milioni di euro, circa 40 milioni di euro in meno.