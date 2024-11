Como-Monza è Hartono-Berlusconi: sfida tra le proprietà più ricche della Serie A

Un derby lombardo tra due delle proprietà più ricche della Serie A. Sono questi i contorni della sfida tra Como e Monza, in programma questo pomeriggio e valida per il 14° turno del campionato. Un match che sarà non decisivo, ma sicuramente importante nella corsa alla salvezza, considerando che e due squadre occupano attualmente terzultimo e penultimo posto in classifica.

Ma ciò che più affascina di questa sfida va oltre il campo, perché Como e Monza sono guidate da due delle proprietà più ricche del nostro campionato. Partendo dai padroni di casa, i lariani sono gestiti ormai da oltre cinque anni dalla famiglia indonesiana degli Hartono, che ha rilevato il club nell’aprile del 2019.

Como Monza proprietà più ricche – Il patrimonio degli Hartono

Stando alla classifica dei miliardari di Forbes, attualmente i fratelli Robert Budi e Michael Hartono occupano rispettivamente il 79° e l’82° posto con un patrimonio complessivo di 49,2 miliardi di dollari. La loro fortuna deriva principalmente dal tabacco e dall’investimento nella Bank Central Asia, la più grande banca dell’Indonesia.

Dal 2019/20 al 2022/23 (ultimo bilancio disponibile), gli Hartono hanno complessivamente versato 43,3 milioni di euro nelle casse del Como, di cui la larghissima maggioranza in termini di versamenti in conto capitale e aumenti di capitale e una piccola parte in ricavi da parti correlate, oltre ai 200mila euro spesi per acquistare la società.

Como Monza proprietà più ricche – La gestione dei Berlusconi

Passando invece al Monza, il club brianzolo è gestito ormai da oltre sei anni dalla Fininvest della famiglia Berlusconi. L’acquisto fu volontà di Silvio Berlusconi – scomparso nel giugno del 2023 – e del suo braccio destro Adriano Galliani, ma il club rimane attualmente sotto il controllo della holding di famiglia, anche se si sta lavorando per un passaggio di proprietà, non appena si troveranno le condizioni adeguate.

Grazie a Berlusconi, il Monza nel giro di pochi anni ha conquistato la promozione in Serie B e successivamente la Serie A, per quello che è attualmente il suo terzo campionato consecutivo nella massima serie. Secondo Forbes, gli eredi di Berlusconi – Pier Silvio, Marina, Barbara, Eleonora e Luigi – mettono insieme un patrimonio di 7,8 miliardi di dollari.

L’investimento della famiglia nel Monza è stato decisamente più oneroso rispetto a quello degli Hartono nel Como. Per portare il club dalla Serie C alla Serie A, la proprietà ha investito finora 267,5 milioni di euro complessivi. Una cifra che va divisa tra investimenti a livello finanziario (la maggior parte, tra aumenti di capitale e finanziamenti), ricavi da pubblicità legati a Digitalia e la spesa per l’acquisto delle quote, pari a 2,9 milioni di euro.