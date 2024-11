Nations League, Italia-Germania ai quarti: Torino e altre due città candiate per ospitate la sfida

L’urna della UEFA a Nyon ha consegnato all’Italia la sua avversaria per i quarti di finale di Nations League: la Germania del giovanissimo commissario tecnico Julian Nagelsmann. Gara di andata in programma il 20 marzo in Italia e ritorno appena tre giorni dopo in Germania.

Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, ora la FIGC è nella fase di valutazione per selezionare lo stadio giusto che ospiti la sfida di andata contro i tedeschi. Considerando che l’Olimpico di Roma e San Siro a Milano sono state le sedi delle ultime due sfide degli Azzurri di Spalletti, contro Belgio e Francia, le opzioni al momento sul tavolo sono tre.

Una valutazione che dovrà portare alla scelta delle sede entro 10 giorni dal sorteggio. In prima fila come grande favorito c’è l’Allianz Stadium di Torino, anche per via dell’apprezzamento delle istituzioni internazionali e anche di quelle tedesche. Ma non sono fuori dei giochi anche soluzioni meno rinomate come Bologna e Bari. Nulla da fare, invece, per Napoli. D’altro canto per il ritorno in Germania, ecco che la lizza di stadi papabili si restringe agli iconici impianti di Berlino, Monaco di Baviera e Dortmund.

In caso di passaggio del turno dell’Italia ecco che sarebbe la terza volta di fila per gli Azzurri alle Final Four del torneo UEFA. E, oltre a garantirsi un posto in uno dei sei gironi da quattro squadre per le qualificazioni ai Mondiali 2026, il nostro Paese potrebbe candidarsi per ospitare le quattro partite in programma (due semifinali, finale 3°-4° posto e finalissima).

Anche qui si è iniziato a fare delle valutazione e se nel 2021 (vinse la Spagna con l’Italia terza) gli stadi eletti furono San Siro e l’Allianz Stadium, ora prendono forza le candidature di Udine, con il suo Bleuenergy Stadium, e Trieste. Ma prima va superato l’ostacolo Germania e la scelta dello stadio per la partita di andata in casa è un argomento da affrontare con la giusta concentrazione per non lasciare nulla al caso in vista di una grande classica del calcio.