Nations League, oggi il sorteggio dei quarti: perché contano per i Mondiali 2026

Quest’oggi si terrà il sorteggio per i quarti di finale di UEFA Nations League. Inoltre saranno decisi i vari accoppiamenti per gli spareggi di promozione e retrocessione nelle altre leghe della manifestazione.

Ancora una volta alla seconda fase dalle competizione, che da quest’anno inizia dai quarti di finale (da giocarsi in due gare, andata e ritorno), c’è anche l’Italia. Gli Azzurri di Luciano Spalletti però si trovano in seconda fascia dopo la sconfitta di San Siro contro la Francia, e da qui il cammino si complica, dal momento in cui incroceranno inevitabilmente una big sul loro percorso.

Infatti, la prossima avversaria di Donnarumma e compagni uscirà da un terzetto tutt’altro che semplice: Germania, Spagna e Portogallo con la gara di ritorno che si giocherà sul campo avversario. Ma in palio, a fine marzo non ci sarà solo il passaggio alle semifinali, visto che il percorso in Nations League, da quest’anno, è intrecciato con il cammino verso i Mondiali 2026 che si giocheranno in USA, Messico e Canada.

Nations League Mondiali 2026 – Il girone di qualificazione definito a marzo

In vista del sorteggio di Zurigo del 13 dicembre, che definirà i 12 gironi di qualificazione UEFA per i Mondiali dell’estate 2026, è bene ricordare come le quattro Nazionali che passeranno alle Final Four di Nations League (quindi il turno successivo ai quarti) saranno automaticamente inserite in un raggruppamento per le qualificazioni Mondiali che è composto da sole quattro squadre. Il motivo? Queste squadre dovranno giocare sei partite, qualificazioni più Nations, fra settembre e novembre 2025, visto che non ci sono altre date disponibili.

E qui nasce un problema temporale. Ovviamente le quattro nazionali che si giocheranno la Nations League si conosceranno a marzo, mentre il sorteggio è, come detto, fissato il 13 dicembre. Per risolvere la questione, la UEFA ricorrerà alle famose X che andranno a riempire i vuoti in base alla convenienza e prenderanno il posto di quelle nazionali di Lega A di Nations League che possono lottare per le semifinali.

Poi, come già spiegato, in base alle vincitrici dei quarti di finale, queste saranno inserite nei vari gruppi per le qualificazioni Mondiali. Chi passa alle semifinali andrà in raggruppamenti da quattro, mentre chi verrà eliminato potrà essere inserito in uno di quelli da cinque, con una piccola percentuale di essere posto in quelli da quattro, visto che questi in totale sono sei e ne rimarrebbero due disponibili dopo l’inserimento delle semifinaliste di Nations.

Questa formula fra sorteggio e Nations League permette anche dei calcoli alle varie Nazionali. Conoscendo, infatti, le possibili avversarie nei raggruppamenti Mondiali prima di disputare i quarti di Nations League, potrebbe accadere che una Nazionale abbia la possibilità di essere inserita in un girone di qualificazione più semplice, sulla carta, perdendo il quarto di Nations, anziché vincendolo.