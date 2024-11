Da Sky alla Roma? Marzio Perrelli in corsa per diventare il CEO dei giallorossi

Sono giorni caldi in casa Roma, a Trigoria, per la nomina del nuovo CEO del club giallorosso. In pole position – secondo quanto riportato da Il Messaggero – ci sarebbe Marzio Perrelli, che attualmente ricopre la carica di Executive Vice President a Sky Italia, il ramo italiano della pay-tv di Comcast.

Romano, 56 anni, secondo le indiscrezioni Perrelli avrebbe già avuto un paio di colloqui con la famiglia Friedkin a Londra, sorpassando Alessandro Antonello, amministratore delegato dell’area corporate dell’Inter. Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, non sembrerebbe essere invece convinto dell’opportunità.

Nel frattempo, la Roma vivrà un altro esordio stagionale questo weekend. Claudio Ranieri sta studiando il modo migliore di presentarsi in campionato, in una sfida proibitiva contro il Napoli di Antonio Conte. I giallorossi segnano poco e per invertire la rotta la prima mossa sarà affiancare Paulo Dybala ad Artem Dovbyk.

Sempre se la Joya sarà pronto per il Napoli, altrimenti appuntamento alla trasferta inglese contro il Tottenham. Ieri si è allenato con la squadra, ha terminato il percorso di recupero per smaltire il problema muscolare accusato prima del Bologna, ma schierarlo titolare al Maradona potrebbe essere un azzardo.