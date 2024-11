Il gioco posizionale va in scena a San Siro: i duelli che decideranno Milan-Juventus

Tanti i duelli in campo, in tipici 1vs1 creati dal gioco dei due allenatori: ecco da chi dipenderà il risultato della sfida di San Siro.

Tenendo conto di una partita in meno in Serie A, sono 18 i punti conquistati dai rossoneri, che in quattro partite UEFA hanno totalizzato due vittorie e due sconfitte. Due club che, nel sabato pomeriggio prossimo, si ritroveranno ad affrontarsi a San Siro , nel big match valevole per il tredicesimo turno di campionato.

Due modi simili di vedere e interpretare il calcio per Paulo Fonseca e Thiago Motta, che hanno in comune anche il fatto di essersi sedute sulle rispettive panchine da pochi mesi. Entrambi impegnati anche in Champions League, la squadra bianconera si è fatta preferire, grazie ai 24 punti in campionato e i sette in Europa.

FX Milan-Juventus: Pulisic e Yildiz i migliori in stagione, deludono Loftus e D. Luiz

Due moduli speculari, che hanno in comune degli schieramenti “camaleontici”, in grado di adattarsi al tipo di gioco che la partita richiede. Guardando ai dati della borsa dei calciatori, si evidenzia come il top performer stagionale tra le due squadre sia Kenan Yildiz (YIL10), che ha centrato un +21% di quotazione, mentre il titolo di peggiore per rendimento spetti a Ruben Loftus-Cheek (LOF08), sceso di -12,1% di valutazione in piattaforma.

Rafael Leao (LEA10) sarà il giocatore di maggior valore in campo nel match della Scala del Calcio, con oltre 75 milioni di quotazione. Sponda bianconera è Francisco Conceicao (CON07) ad avere il cartellino più oneroso, a sfiorare quota 39 milioni.

Calcio e Finanza, attraverso il suo canale YouTube, ha analizzato un particolare confronto nel match di Milano, quello tra i numeri “10” delle due squadre, ovvero Leao e Yildiz. Ecco la video-analisi, supportata dai valori di FX:

FX Milan-Juventus: i giocatori disponibili in piattaforma

Rosa disponibile al completo su FX per i rossoneri, che possono puntare su questi 12 calciatori, riportati per performance stagionale (ordine decrescente):

Questa invece la rosa bianconera, composta da 10 calciatori, disponibile per la trasferta di Milano:

