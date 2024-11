«A seguito del problema muscolare alla coscia sinistra accusato ieri con la propria Nazionale, Dusan Vlahovic è stato sottoposto oggi, 19 novembre, presso il J|medical, a esami diagnostici». Così la Juventus ha parlato dell’attaccante serbo, che ha chiesto il cambio nei minuti finali della sfida tra Serbia e Danimarca spiegando di avere sentito tirare il flessore.

«Gli accertamenti hanno escluso lesioni e le sue condizioni saranno monitorate quotidianamente», ha aggiunto la Juventus nel comunicato ufficiale. Nonostante i test abbiano escluso lesioni, si va verso il forfait per il calciatore per le prossime gare di campionato e Champions League: dopo la trasferta di San Siro, contro il Milan, la Juve dovrà recarsi in casa dell’Aston Villa.

Si tratta di un’altra sfida che avrà un peso importante per i punti in palio. In assenza di Vlahovic, e in attesa di Nico Gonzalez sembrerebbe essere Weah – abitualmente laterale di centrocampo – il candidato a ricoprire il posto di punta centrale. Quel che è certo è che l’ennesimo di stop riduce al minino le possibilità per Thiago Motta e mette la Juve in una condizione d’emergenza.