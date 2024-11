Dallo sport al cinema, NOW lancia un maxi sconto per un anno

NOW a sconto per un anno con tutto lo sport, il cinema, le serie e gli show di Sky in streaming a 24,99 euro al mese per 12 mesi (invece di 36,99 euro). E’ questa l’ultima offerta lanciata dalla Pay-tv di Comcast, che consente di inserirsi in corsa anche nella stagione sportiva 2024/25. Una stagione ricca di eventi sportivi che gli abbonati di Sky e NOW potranno gustarsi in esclusiva.

Si va dalla nuova UEFA Champions League, di cui Sky/NOW trasmette 185 partite su 203, al grande tennis con i tornei del circuito ATP e WTA, Wimbledon, Roland Garros e Australian Open (tramite i canali Eurosport, presenti in piattaforma) e la Coppa Davis, dalla Serie A, con 3 partite per ogni turno, ai motori, con la Formula 1 e la MotoGP. Ma anche il grande calcio estero con la Premier League e la Bundesliga e al basket delle stelle NBA.

Con i Pass Entertainment e Cinema, invece, gli appassionati potranno seguire le Serie TV internazionali firmate HBO, gli Show più esclusivi e le produzioni Sky Original, senza dimenticare tutti i film più attesi con oltre 1.000 titoli on demand e nuove uscite.

NOW sconto un anno: cosa prevede l’offerta

L’offerta per avere NOW a sconto per un anno riguarda i Pass Cinema, Entertainment e Sport, che potranno essere acquistati congiuntamente entro il 30 novembre 2024 al prezzo scontato di 24,99 euro al mese per 12 mesi, anziché a 36,99 euro al mese. L’offerta, come si legge sul sito di NOW, «prevede per il cliente un vincolo di durata minima iniziale, senza possibilità di disattivare nessun Pass prima di tale scadenza. Dal 13° mese, l’offerta si rinnoverà di mese in mese al prezzo di listino in vigore a tale data».

E’ inoltre possibile aggiungere l’opzione Premium in fase finale d’acquisto al prezzo di listino di 5 euro al mese (salvo promozioni in corso) per usufruire della visione su due dispositivi in contemporanea, on demand senza interruzioni pubblicitarie e la fruizione con Audio Dolby Digital 5.1.

Attraverso l’opzione Premium sarà possibile guardare tutti i contenuti (anche quelli in diretta) su due dispositivi in contemporanea (Smartphone, Smart TV, Tablet, PC, Game Console, Fire TV, Apple TV e NOW Smart Stick). E’ inoltre possibile associare fino ad un massimo di 6 dispositivi e sostituendoli tutte le volte che si vuole.​ In assenza di Premium si potranno vedere i contenuti di NOW/Sky solo su un solo dispositivo alla volta. ​

NOW sconto un anno: come fare per abbonarsi

Per abbonarsi a NOW e fruire della nuova promo è necessario visitare il sito di NOW e cliccare sull'opzione che riunisce i tre pacchetti con il 32% di sconto (24,99€/mese per i primi 12 mesi. Permanenza minima 12 mesi).

Dopo essersi registrati scegliendo e-mail e password, sarà necessario inserire i propri dati personali e il metodo di pagamento preferito tra carta di credito/prepagata o conto Paypal (non sono invece accettate carte di credito virtuali). Chi avesse a disposizione un codice promozionale potrà inoltre inserirlo in questa fase e sarà attivato al termine della registrazione.

Una volta effettuato l'abbonamento sarà possibile iniziare a utilizzare subito la piattaforma accedendo in streaming a tutta l'offerta di Sky Sport.