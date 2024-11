Accordo tra New York City ed Etihad per i naming rights del nuovo stadio

La franchigia di MLS dei New York City ha siglato un accordo con la compagnia aerea Etihad Airways per cedere i naming rights del suo nuovo stadio, che prenderà ufficialmente vita nel 2027. Il progetto prevede che l’impianto sorga accanto al Citi Field, casa dei New York Mets di baseball.

Il nuovo stadio, come riportano i media statunitensi, avrà una capienza da 25.000 posti per un costo totale di 780 milioni di dollari (al cambio attuale, 740 milioni di euro). L’impianto si chiamerà Etihad Park, in modo da distinguerlo dall’Etihad Stadium di Manchester dove gioca il Manchester City di Pep Guardiola.

Etihad è sponsor di maglia del New York City dal 2014 «È un accordo al 100% del club e solo suo – ha voluto ribadire Brad Sims, presidente della franchigia della Grande Mela –. Etihad Airways è stato essenzialmente il nostro partner principale fin dal primo giorno. Volevamo idealmente restare con qualcuno che fosse già un partner del New York City FC o qualcuno della famiglia del City Football Group, ma Etihad è stato chiaramente il nostro obiettivo numero uno fin dall’inizio».

«Etihad è interessata da tempo a questo stadio di New York, investendo, credo, nel percorso di crescita del calcio in questo Paese e, in particolare, nel mercato della città della Grande Mela – ha aggiunto Sims– . Per loro, si tratta di un mercato commerciale strategico».

Tornando alla questione stadio, dal 2015 (anno d’esordio in MLS), il New York City ha disputato le sue partite casalinghe allo Yankee Stadium, casa degli Yankees, che è tuttora un investitore di minoranza della franchigia della MLS. Tuttavia, alcune gare per via della sovrapposizione degli impegni, si sono giocate anche al Citi Field, al Red Bull Arena di Harrison, New Jersey, e al Rentschler Field di East Hartford, Connecticut.

Il programma di un nuovo stadio è stato ufficializzato dal club nel 2022. Da allora, il Consiglio comunale di New York ha approvato l’iter ad aprile, anche come parte di un progetto di riqualificazione di Willets Point che comprende 2.500 unità abitative, una nuova scuola pubblica, un hotel e negozi. E i lavori preliminari sono già iniziati, mentre vanno concluse le contrattazioni fra comune e club per il contratto di locazione. I lavori veri e propri, inoltre, dovrebbero iniziare entro la fine del 2024.

La vicinanza con un altro importante impianto, quello dei Mets, costringe un programma abbastanza rigido quando le due squadre giocano nei rispettivi stadi. A spiegarlo è lo stesso Sims: quando il New York City gioca per primo nella giornata, deve esserci una pausa di sei ore prima che inizi una partita dei Mets. Quando invece sono quest’ultimi a giocare per primi, è necessaria una pausa di sette ore prima che inizi la partita di calcio.