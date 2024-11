ATP Finals, dove vedere Sinner Fritz tv streaming: guarda il match in diretta

Dove vedere Sinner Fritz tv streaming? Questa sera, alle ore 20.30, Jannik Sinner apparirà sul campo colorato d’azzurro delle Atp Finals, in programma a Torino. Un evento che ha catalizzato l’entusiasmo del pubblico, e da venerdì la biglietteria del torneo ha annunciato il tutto esaurito, non ci sono più tagliandi disponibili dei 183.000 che erano stati messi a disposizione, con la capienza aumentata a 14.000 (rispetto ai 12.500 delle prime tre edizioni) dopo i lavori di riassetto delle tribune della Inalpi Arena.

E in Italia, sotto la spinta prima degli Australian Open, poi del numero 1 in classifica e infine degli Us Open, sono stati venduti 30.000 biglietti in più rispetto al 2023. Sul mercato secondario, quello delle rivendite online, un ingresso per i giorni delle partite del gruppo è arrivato a costare anche 600 euro, mentre per la finale di domenica prossima si sono toccati i 1.500 euro.

Dopo aver superato l’australiano De Minaur, ora sulla strada di Sinner si presenta lo statunitense Taylor Fritz, numero 5 della classifica mondiale. Un match con una tradizione positiva alle spalle per Jannik che ha battuto l’avversario due volte nei tre precedenti totali. Il primo incontro ha sorriso a Fritz, mentre gli ultimi due sono andati in favore dell’altoatesino. Tra l’altro tutti e tre le sfide si sono giocate negli Stati Uniti fra Indian Wells e US Opne.

Jannik ha saltato Bercy per via di un virus, ma i test svolti al J Medical hanno confermato l’ottimo stato di salute del n. 1 al mondo che quest’anno ha vinto sette titoli.

Dove vedere Sinner Fritz tv streaming? I precedenti

Di seguito, tutti i precedenti tra Jannik Sinner e Taylor Fritz:

2021 – Indian Wells (R16): Fritz b. Sinner 6-4, 6-3

2023 – Indian Wells (QF): Sinner b. Fritz 6-4, 4-6, 6-4

2024 – US Open (F): Sinner b. Fritz 6-3, 6-4, 7-6

Dove vedere Sinner Fritz tv streaming? Come seguire il match in diretta

La seconda partita di Sinner alle ATP Finals si potrà vedere su Rai 2 senza necessità di sottoscrivere abbonamenti: il match sarà disponibile in diretta in chiaro al canale numero 2 del digitale terrestre. L’incontro sarà trasmesso anche su Sky e in particolare su uno dei due canali dedicati:

Sky Sport Uno

Sky Sport Tennis

Per lo streaming, la diretta sarà gratuita su Rai Play (la piattaforma che manda in onda i contenuti della tv di Stato) e poi per gli abbonati Sky su Sky GO. Diretta anche sulla piattaforma streaming NOW, che comprende tutti i contenuti di Sky.