Vedere dal vivo le ATP Finals: ecco come acquistare i biglietti del torneo

L’edizione 2023 ha registrato numeri impressionanti, con oltre 140mila spettatori che hanno assistito ai match, confermando il grande richiamo internazionale del torneo: ecco come acquistare i biglietti e quali sono le opzioni di prezzo per vivere dal vivo le emozioni delle ATP Finals 2024.

Anche quest’anno, il prestigioso torneo si svolgerà all’ex Pala Alpitour dal 10 al 17 novembre 2024 . Questa arena, tra le più grandi in Italia, è in grado di ospitare circa 15mila spettatori per ogni sessione di gioco . Durante le ATP Finals, i migliori tennisti si sfidano in una formula unica, con gironi seguiti da semifinali e finali.

Le ATP Finals sono uno degli eventi di tennis più attesi al mondo, un torneo d’élite che raccoglie i migliori otto giocatori della stagione. L’edizione 2024 , come le precedenti quattro, si terrà a Torino, all’ Inalpi Arena , una sede che ha saputo dimostrarsi perfetta per questo evento, accogliendo migliaia di appassionati da tutto il mondo.

Biglietti ATP Finals – Le piattaforma di vendita

Acquistare i biglietti per le ATP Finals è semplice grazie ai canali di vendita ufficiali. I biglietti sono disponibili sia sul sito ufficiale delle Nitto ATP Finals che tramite rivenditori autorizzati, come TicketOne. Si consiglia di acquistare solo da fonti affidabili per evitare truffe o prezzi gonfiati.

Le ATP Finals offrono diverse opzioni di acquisto, che consentono di scegliere tra biglietti singoli per le singole sessioni e pacchetti speciali per più giornate. È possibile acquistare i biglietti anche per le semifinali e la finale, le partite più seguite e ricche di emozione.

Biglietti ATP Finals – Il listino prezzi

I prezzi per le ATP Finals 2024 variano in base al giorno e alla categoria di posto scelta. Generalmente, i biglietti per le sessioni di apertura sono più accessibili, mentre i prezzi aumentano per semifinali e finali. Ecco un riepilogo orientativo dei prezzi:

Fase a gironi (prima metà della settimana) : i biglietti partono da circa €45 per le sessioni diurne e €60 per le sessioni serali. La disponibilità di posti e il costo può variare a seconda della categoria scelta: anello superiore, anello inferiore, o posti Premium.

: i biglietti partono da La disponibilità di posti e il costo può variare a seconda della categoria scelta: anello superiore, anello inferiore, o posti Premium. Fase a gironi (seconda metà della settimana): per le sessioni di metà settimana, i prezzi partono da €65 per le sessioni diurne e €80 per quelle serali, con una gamma di opzioni Premium che può raggiungere i €200.

per le sessioni di metà settimana, i prezzi partono con una gamma di opzioni Semifinali : i prezzi aumentano sensibilmente, con i biglietti a partire da €100 per le sessioni diurne e €120 per quelle serali, fino a raggiungere anche €400 per i posti di fascia più alta.

: i prezzi aumentano sensibilmente, fino a raggiungere anche €400 per i posti di fascia più alta. Finale: l’attesissima finale delle ATP Finals vede i biglietti partire da €200 per i posti standard fino a €600 o più per i posti VIP e Premium.

Per chi desidera vivere un’esperienza completa, è possibile acquistare pacchetti che includono l’accesso a più giornate del torneo. Questi pacchetti offrono un ottimo rapporto qualità-prezzo, con accesso riservato e posti a sedere dedicati. Alcuni pacchetti offrono anche benefit extra come l’accesso a lounge esclusive, servizi di ristorazione e souvenir personalizzati.