Serie A, Inter-Napoli spinge gli ascolti di DAZN: oltre 5,2 milioni nel 12° turno

La dodicesima giornata della Serie A 2024/25 si è chiusa con oltre 5,2 milioni di spettatori su DAZN, tra gli ascolti relativi alle singole partite del campionato e quelli di Zona DAZN, per chi ha preferito seguire alcuni match in contemporanea. Un dato spinto decisamente da Inter-Napoli, big match che ha raccolto da solo oltre 1,7 milioni di telespettatori, quasi quanto il dato di Milan-Napoli (sfida che era disponibile anche in chiaro).

Il match più seguito è stato dunque inevitabilmente quello tra i nerazzurri e i partenopei, che si è concluso sul risultato di 1-1, ma nel quale non sono mancati gli episodi: nel dettaglio, gli spettatori sono stati 1.738.431. Tra le sfide che hanno ben performato c’è anche il match del Milan contro il Cagliari e il derby della Mole, che ha visto protagoniste Juventus e Torino (questa in co-esclusiva con Sky).

DAZN ascolti dodicesima giornata Serie A – Tutte le sfide del turno

Di seguito, gli ascolti di tutte le partite dell’ottavo turno della Serie A 2024/25:

Giovedì 7 novembre, ore 20.45 – Genoa-Como: 219.415 spettatori

Venerdì 8 novembre, ore 20.45 – Lecce-Empoli: 146.028 spettatori (co-esclusiva Sky)

Sabato 9 novembre, ore 15.00 – Venezia-Parma: 208.754 spettatori

Sabato 9 novembre, ore 18.00 – Cagliari-Milan: 863.041 spettatori

Sabato 9 novembre, ore 20.45 – Juventus-Torino: 645.973 spettatori (co-esclusiva Sky)

Domenica 10 novembre, ore 12.30 – Atalanta-Udinese: 450.167 spettatori

Domenica 10 novembre, ore 15.00 – Fiorentina-Verona: 98.364 spettatori

Domenica 10 novembre, ore 15.00 – Roma-Bologna: 353.964 spettatori

Domenica 10 novembre, ore 18.00 – Monza-Lazio: 319.158 spettatori (co-esclusiva Sky)

Domenica 10 novembre, ore 20.45 –Inter-Napoli: 1.738.431 spettatori

Questi, invece, i numeri di Zona DAZN: