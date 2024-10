Mentre i playoff MLS sono già iniziati con gli incontri delle wild-card, nella serata di giovedì la lega nordamericana ha pubblicato come di consueto il secondo aggiornamento sui salari dei calciatori del 2024.

Quasi in maniera scontata, il calciatore più pagato della MSL è Lionel Messi. Il fenomeno argentino, che ha portato l’Inter Miami alla vittoria del Supporters’ Shield, che spetta alla formazione che fa più punti durante la regular season (con tanto di record all-time), percepisce un compenso garantito di 20,4 milioni di dollari, pari a 18,8 milioni di euro.

Classifica stipendi MLS – I 10 calciatori più pagati

Dietro al calciatore argentino troviamo nella top 10 dei calciatori più pagati della MLS anche l’ex Fiorentina e Juventus Federico Bernardeschi, accasatosi ai Toronto FC nel 2022, e il compagno di squadra Lorenzo Insigne. Ecco la graduatori dei 10 giocatori più pagati nella lega nordamericana, per quanto riguarda lo stipendio garantito dalle rispettive franchigie:

Lionel Messi – 18,8 milioni di euro (Inter Miami) Lorenzo Insigne – 14,2 milioni (Toronto FC) Sergio Busquets – 8,1 milioni (Inter Miami) Sebastian Driussi – 6,2 milioni (Austin FC) Federico Bernardeschi – 5,8 milioni (Toronto FC) Emil Forsberg – 5,5 milioni (New York Red Bulls) Hector Herrera – 4,8 milioni (Houston Dynamo) Hany Mukhtar – 4,8 milioni (Nashville SC) Christian Benteke – 4,3 milioni (DC United) Riqui Puig –4,3 milioni (Los Angeles Galaxy)

Inoltre, nel contratto di Messi con l’Inter Miami è presente una speciale clausola che permetterà all’argentino, una volta ritiratosi dal calcio giocato, di acquistare una quota minoritaria del club della Florida, diventando così azionista della franchigia proprio come David Beckham, che ha spinto molto per ingaggiarlo. Inoltre, a Messi sono garantiti introiti extra dagli accordi con i partner della MLS, fra cui anche una parte dei diritti tv di Apple TV+, lo sponsor tecnico Adidas e Fanatics.

Il compenso garantito di Messi è superiore, da solo, all’intero monte ingaggi di ben 22 franchigie appartenenti alla MLS sulle 29 totali. La retribuzione complessiva stagionale garantita per i 910 giocatori stipendiati della lega è di oltre 500 milioni di euro, con una media di 550mila euro per giocatore in crescita del 12,4% rispetto alla media del 2023 di poco meno di 490mila euro.

In totale, 21 delle 29 squadre hanno aumentato le proprie spese salariali dalla pubblicazione primaverile dei dati sugli ingaggi dei propri calciatori. Una tendenza comprensibile poiché le squadre aggiungono giocatori quando la stagione europea è già iniziata e, soprattuto, quando i giocatori svincolati possono chiedere stipendi più alti.

Classifica stipendi MLS – Il monte ingaggi delle 29 franchigie

L’Inter Miami ha la spesa salariale più alta della MLS, con una retribuzione garantita totale di 38,5 milioni di euro. La più bassa è invece relativa ai canadesi del Montreal (10,5 milioni di euro). Questa la classifica delle franchigie in base al monte ingaggi nel 2024: