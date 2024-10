Genoa e Samp di nuovo insieme sul Ferraris: «Valutiamo operatori terzi»

«L’U.C. Sampdoria comunica di avere proseguito in questa settimana i colloqui con il Genoa CFC al fine di definire le condizioni per una proposta congiunta di riqualificazione dello stadio “Luigi Ferraris” di Genova». Si apre così una nota del club blucerchiato, che è tornato a parlare dell’obiettivo di acquistare e riqualificare l’impianto.

«In tale prospettiva, e ad ulteriore rafforzamento della loro intesa, le parti intendono valutare possibilità di coinvolgimento di operatori terzi. Nei prossimi giorni seguiranno incontri e approfondimenti tecnici in questa direzione», ha proseguito ancora la Sampdoria, una fase di disgelo dopo quanto accaduto nelle passate settimane.

«Desideriamo ringraziare l’Amministrazione Comunale di Genova – e in particolare il sindaco Marco Bucci e il vicesindaco Pietro Piciocchi – per essersi sempre fattivamente adoperati al fine di favorire il massimo coinvolgimento e la piena intesa tra le società per la buona riuscita del progetto», ha concluso la Sampdoria nel suo comunicato.