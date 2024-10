Quanto vale il nuovo San Siro? La stima di Inter e Milan per La Cattedrale

Inter e Milan all’altezza dei top club. E’ soprattutto questo l’obiettivo che si pongono le due società milanesi in termini di ricavi da stadio e che un nuovo impianto nell’area di San Siro potrebbe aiutarle a raggiungere. Il riferimento è al salto in avanti prevedibile, anzi previsto, con la costruzione di una “casa” di proprietà, che nella migliore delle ipotesi porta direttamente al 2030.

Da quel momento in poi Inter e Milan – sulla base delle stime già effettuate dai due club nel 2022 – potrebbero aggiungere circa 60 milioni di euro a testa di ricavi incrementali, arrivando a posizionarsi vicino agli incassi delle migliori società continentali, quelle che ogni anno si trovano nell’elenco delle favorite per la vittoria della Champions League.

Quanto vale il nuovo San Siro? Le cifre in prospettiva

Ad oggi Inter e Milan, considerando una stagione media in termini di risultati, arrivano a guadagnare 70-75 milioni da San Siro, lì dove il tutto esaurito per entrambi i club è diventata una buona abitudine. Aggiungendo i 120,4 milioni di euro incrementali che erano attesi con la costruzione de “La Cattedrale” di Populous (da dividere chiaramente per due) si arriverebbe a circa 130-135 milioni a testa.

Ma da dove arriverebbero questi introiti? Cosa prevedevano le stime del vecchio progetto? Le fonti di ricavo sono state sostanzialmente divise in due: il comparto stadio e il comparto plurivalente. Il primo tiene in considerazione tutte le attività legate alla struttura, dai naming rights al food & beverage, passando per sponsor e altri eventi. Il secondo, invece, riguarda i ricavi da centro congressi, uffici, parcheggi e le attività commerciali.

In proporzione, Inter e Milan confidano di incassare i due terzi del totale – 80,1 milioni di euro – dalle attività legate allo stadio, mentre i restanti 40,3 milioni deriverebbero dal comparto plurivalente. Va ricordato che i 120,4 milioni di euro in questione sono ricavi incrementali, poiché non tengono conto dei «ricavi da matchday, dedicati alle manifestazioni sportive». Questo significa che il dato finale sarà composto dai ricavi incrementali e dai ricavi da ticketing (abbonamenti e biglietteria per le varie partite che si disputeranno nella struttura). Ma quali somo le singole voci di ricavo secondo i due club?

Quanto vale il nuovo San Siro? Il dettaglio del comparto stadio

Partendo dal comparto stadio, queste sono le voci e i relativi ricavi considerati:

Naming Rights – 17.880.000 euro

– 17.880.000 euro Altri Sponsor – 9.000.000 euro

– 9.000.000 euro Parcheggi – 1.000.000 euro

– 1.000.000 euro Concessioni/Merchandise (net) – 5.500.000 euro

– 5.500.000 euro Tour/Museo – 18.129.000 euro

– 18.129.000 euro Visite Turistiche – 12.000.000 euro

– 12.000.000 euro Eventi Corporate/Concerti – 11.400.000 euro

– 11.400.000 euro Bar/Ristorazione/Catering – 5.209.183 euro

– 5.209.183 euro TOTALE RICAVI ANNUI – 118.183 euro

Per quanto riguarda i ricavi da museo del nuovo stadio, per la stima è stato considerato un milione di visitatori all’anno, mentre per quanto concerne la cifra legata alla ristorazione, il dato emerge da un’analisi di mercato che tiene in considerazione il target e il posizionamento della location.

Quanto vale il nuovo San Siro? Il comparto plurivalente

Passando invece al comparto plurivalente, le cifre sono diminuite rispetto ai valori originari tenendo conto delle minori quantità disponibili (effetto riduzione dell’indice edificatorio) e “normalizzando” gli stessi per tenere conto del “ribaltamento” sui prezzi dell’aumento dei costi di costruzione. Queste erano le voci e i relativi ricavi considerati:

Ricavi Centro Congressi – 910.066 euro

– 910.066 euro Uffici – 8.861.625 euro

– 8.861.625 euro Parcheggi Uffici – 419.813 euro

– 419.813 euro Parcheggi Retail – 6.884.904 euro

– 6.884.904 euro Attività di Leisure & Entertainment (incluso attività commerciali) – 23.208.092 euro

– 23.208.092 euro TOTALI RICAVI ANNUI – 40.284.500 euro

La somma dei due comparti restituisce i 120,4 milioni di euro di ricavi incrementali, cifra che Milan e Inter stimavano di raggiungere al completamento anche dei lavori del comparto plurivalente. Si prevedeva infatti di partire da un minimo di 40,2 milioni dal solo stadio al primo anno utile e di crescere negli anni successivi fino ad arrivare a pieno regime nel giro di cinque anni.