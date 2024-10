Bologna-Milan verso il rinvio. Il sindaco Lepore: «Scelta di sensibilità»

La partita tra Bologna e Milan, in programma domani alle 18 e annullata ieri da parte del sindaco di Bologna Matteo Lepore, va verso il rinvio a data da desinarsi anche per la Lega Serie A. “Ho sentito i rappresentati della Lega Serie A, per un confronto che reputo utile. Mi sembra si stia andando verso una scelta di sensibilità verso il nostro territorio, per questo li ringrazio”, ha spiegato Lepore in una nota.

L’assemblea della Lega Serie A in corso a Milano è stata infatti momentaneamente interrotta, dopo la trattazione dei temi federali, per far riprendere il CdA in cui sarà presa una decisione sull’eventuale rinvio della sfida tra Bologna e Milan. Tra le ipotesi c’erano quelle della disputa in campo neutro a Como o Empoli, ma nelle ultime ore è risalita l’opzione legata al rinvio della gara a data da destinarsi.