Serie A, ora è ufficiale: Bologna-Milan rinviata a data da destinarsi

Adesso è ufficiale. Bologna-Milan, sfida valida per la nona giornata del campionato di Serie A, è stata rinviata a data da destinarsi. La decisione è arrivata da pochi minuti a causa delle condizioni meteo e del maltempo che ha colpito l’Emilia Romagna nei giorni scorsi.

Ad influire anche la decisione del sindaco e del prefetto di firmare un’ordinanza che impediva il normale svolgimento della gara valida per la nona giornata e inizialmente in programma domani 26 ottobre alle ore 18.00. Ora bisognerà trovare una data utile per riprogrammare l’incontro, spazio che sarà complicato da trovare considerando gli impegni di entrambe le formazioni.

Una prima ipotesi poteva portare al 18 dicembre, ma sarebbe necessario lo spostamento del successivo match Verona-Milan almeno di un giorno. La sfida di campionato tra i rossoneri e gli scaligeri è fissata per il 20 dicembre, in anticipo, e andrebbe eventualmente riprogrammata il giorno successivo, ma non ci dovrebbero essere le condizioni per farlo.