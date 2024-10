La MLS entra nel vivo: ecco il tabellone dei playoff

La MLS 2024 sta per vivere la sua fase culminante che coincide con i playoff che assegneranno il titolo di campioni. Fra le protagoniste ci sarà anche l’Inter Miami di Lionel Messi che ha chiuso al primo posto la Eastern Conference conquistando anche il Supporters’ Shield.

Oltre alla franchigia della Florida, che ha stabilito il record di punti in una stagione regolare nella storia del campionato statunitense, ci saranno altre 17 formazioni che si giocheranno il titolo di campioni per succedere nell’albo d’oro ai Columbus Crew.

Tabellone Playoff MLS 2024 – Le 18 partecipanti

La regular season, dopo le sue 34 giornate, ha decretato le 18 franchigie che si contenderanno il titolo fino alla finale playoff in programma il prossimo 7 dicembre. Ecco nel dettaglio le 18 partecipanti alla fase finale del campionato statunitense, in ordine di arrivo nelle rispettive Conference:

EASTERN CONFERENCE

Inter Miami Columbus Crew Cincinnati Orlando City Charlotte New York City New York Red Bulls Montreal Atlanta United

WESTERN CONFERENCE

Los Angeles FC Los Angeles Galaxy Real Salt Lake Seattle Sounders Houston Dynamo Minnesota United Colorado Rapids Vancouver Whitecaps Portland Timbers

Tabellone Playoff MLS 2024 – Il regolamento

L’ottava e la nona classificata nelle rispettive Conference si affronteranno nel cosiddetto wild-card match. Un incontro a gara secca, in casa della meglio piazzata, per andarsi a giocare il primo turno dei playoff contro la prima classificata.

Da qui partono i veri e propri playoff. E nel primo turno la qualificazione alle semifinali di Conference viene giocata sull’arco delle tre gare, secondo questo schema:

1ª classificata vs. vincitrice wild-card

2ª classificata vs 7ª classificata

3ª classificata vs 6ª classificata

4ª classificata vs 5ª classificata

In ognuno di questi incroci non è ammesso il pareggio, visto che in caso di parità al termine dei 90 minuti si procederà ai calci di rigore per decretare chi è la vincitrice. La meglio piazzata durante la regular season avrà la possibilità di giocare in casa Gara-1 e l’eventuale Gara-3.

Per quanto riguarda, invece, semifinale e finale Conference si disputano in gara secca in casa della meglio piazzata. Lo stesso criterio si applica per la finalissima dei playoff MLS 2024 che si giocherà il prossimo 7 dicembre.

Tabellone Playoff MLS 2024 – Il calendario delle sfide fino alla finalissima

I playoff 2024 della MLS prenderanno il via nella notte italiana fra martedì 22 e mercoledì 23 ottobre con le sfide per le wild-card. Ecco il tabellone completo:

Tabellone Playoff MLS 2024 – Dove vedere tutte le sfide

In Italia il campionato MLS non è visibile in chiaro o a pagamento su nessuna televisione. L’unico modo di poter assistere alle sfide dei playoff è abbonarsi al MLS PASS disponibile su Apple TV+, che per le ultime partite della stagione offre un abbonamento da 9,99 euro, che si rinnoverà per la stagione 2025 al prezzo di 14,99 euro al mese.