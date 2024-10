Ora è ufficiale, l’Inter Miami parteciperà al Mondiale per Club 2025. Lo ha confermato la FIFA,

“L’Inter Miami CF è diventato il penultimo club a garantirsi un posto nel nuovo FIFA Club World Cup dopo aver vinto il Supporters’ Shield della MLS 2024, confermandosi come la miglior squadra della regular season della Major League Soccer (MLS) del 2024”, spiega la FIFA in una nota.

“L’Inter Miami si qualifica come rappresentante della nazione ospitante grazie alla straordinaria e costante stagione, con una campagna di 34 partite che li ha visti conquistare il titolo con due partite di MLS ancora da giocare. L’Inter Miami aprirà anche il torneo come squadra ospitante, giocando la partita inaugurale del FIFA Club World Cup 2025 nella loro città natale di Miami”.

“L’Inter Miami, capitanata dal vincitore della FIFA World Cup Lionel Messi, ha battuto il record assoluto di punti in una singola stagione della MLS quest’anno, concludendo la stagione 2024 con 74 punti grazie a 22 vittorie e otto pareggi, subendo solo quattro sconfitte, da febbraio a ottobre”.

Il Presidente della FIFA Gianni Infantino, ha annunciato la notizia durante una celebrazione con i tifosi e la squadra dopo l’ultima partita della regular season della MLS dell’Inter Miami contro il New England Revolution al Chase Stadium di Fort Lauderdale.

“Sappiamo tutti quanto Miami ami il calcio e quanto l’Inter Miami sia sostenuto in tutta la Florida e oltre grazie al vostro entusiasmante stile di gioco”, ha dichiarato il Presidente della FIFA. “Congratulazioni per il vostro splendido successo nel Supporters’ Shield del 2024. Avete dimostrato che negli Stati Uniti siete costantemente il miglior club sul campo”.

“Pertanto, sono orgoglioso di annunciare che, come uno dei migliori club al mondo, siete meritatamente partecipanti al nuovo FIFA Club World Cup 2025 come club ospitante in rappresentanza degli Stati Uniti”.

“Non vediamo l’ora che ospitiate la partita inaugurale a Miami domenica 15 giugno 2025”, ha aggiunto Infantino. “Sarà sicuramente una grande festa per il calcio mondiale dei club, con il torneo che vedrà protagonisti i migliori 32 club del mondo e offrirà una nuova opportunità per club, giocatori, allenatori e tifosi di portare le loro storie nel mondo”.