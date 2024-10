Problemi per Piracy Shield: bloccato l’accesso a Google Drive

Piracy Shield, la piattaforma nazionale contro la pirateria, è intervenuto sabato 19 ottobre per bloccare diversi accessi a domini che trasmettevano contenuti illegali. Tuttavia, tra i diversi domini bloccati, stavolta c’è stato anche quello di un colosso come Google, in particolare di Google Drive che in Italia ha avuto dei problemi a partire dalla serata di sabato e che continuano anche nella mattinata di domenica 20 ottobre.

Come ricostruito da Wired, in particolare, intorno alle 19 di sabato è stato bloccato l’indirizzo drive.usercontent.google.com: si tratta di uno dei domini fondamentali per il funzionamento di Drive, secondo quanto spiegato da Google stessa.

Un blocco che ha reso impossibile accedere al dominio e scaricare i file salvati sul servizio cloud. E non sono mancate anche segnalazioni di problemi per YouTube, visto che è stata bloccata una delle cache del servizio video di Google.

Giulia Pastorella, deputata di Azione, ha annunciato che presenterà un’interrogazione parlamentare il lunedì successivo, chiedendo una convocazione di Agcom per fare chiarezza sull’accaduto. «Provate a scaricare un file da Google Drive – ha scritto – Non ci riuscirete perché il #Piracyshield ha bloccato il dominio http://drive.usercontent.google.com, cioè il dominio che serve per scaricare i file da Drive. ASSURDO», ha scritto su X.

Image credit: Depositphotos