ATP Finals, il montepremi della competizione: in palio 14 milioni di euro

A rappresentanza dell’Italia spicca Jannik Sinner , attualmente numero uno del ranking ATP, che punta a concludere la stagione con un trofeo. Nel doppio, prenderà invece parte la coppia formata da Simone Bolelli e Andrea Valvassori . La somma messa in palio è pressoché identica a quella della stagione precedente: in totale i partecipanti al torneo si contenderanno 14 milioni di euro di montepremi , da ripartire tra le specialità del singolo e del doppio.

L’edizione numero 55 della competizione avrà luogo dal 10 al 17 novembre nella cornice dell’ Inalpi Arena di Torino. Il capoluogo piemontese sarà sede delle finals per la quarta stagione di fila in virtù di un accordo, i n fase di rinnovo , la cui scadenza è fissata al 2025.

Montepremi di 14 milioni di euro . Questo l’importo complessivamente previsto per le ATP Finals , il torneo di chiusura della stagione di tennis, in cui competono gli otto migliori giocatori, insieme ad altrettante coppie impegnate nella categoria del doppio.

Inoltre, i due giocatori di riserva , convocati per sostituire i partecipanti in caso di defezioni, ricevono un compenso di 142mila euro ciascuno. Questa cifra può variare in base al numero di incontri disputati in sostituzione dei titolari.

Il vincitore del singolo riceverà un ulteriore somma di 2,1 milioni di euro , da aggiungere ai premi ottenuti fino all’ultimo match. Cumulativamente il campione arriverà ad incassare almeno 3,8 milioni di euro , con la possibilità di raggiungere i 4,5 milioni in caso di percorso senza sconfitte .

Un percorso senza sconfitte fino alla fase eliminatoria può far guadagnare ai tennisti fino a 1,4 milioni di euro . I compensi sono commisurati alla difficoltà dei match: a fronte di un’affermazione in semifinale viene infatti corrisposto 1 milione di euro .

La porzione maggiore del budget è assorbita dal singolo . I tennisti ottengono un compenso iniziale pari a 304mila euro per il singolare, che rappresenta la base di partenza per la partecipazione. Ogni vittoria nel corso della fase a gironi vale 363mila euro .

ATP Finals Montepremi – Le somme in palio per il doppio

Nel doppio, gli importi sono sensibilmente inferiori. Il gettone di partenza per la partecipazione è di 123mila euro, da dividere tra i due componenti di ciascuna coppia.

Le due coppie di riserva pronte a entrare in caso di forfait percepiscono 47mila euro ciascuna, con un meccanismo che coincide con quello già visto per il singolo, con la quota che si incrementa qualora scendano effettivamente in campo.

Ogni vittoria nella fase a gironi vale 89mila euro, da spartire tra i due giocatori. L’approdo in finale porta un premio di 164mila euro, mentre la coppia vincitrice dell’ultimo incontro riceverà ulteriori 327mila euro. In totale, la coppia vincitrice porterà a casa un importo minimo di 661mila euro, e in base al percorso potrà ottenere fino a 880mila euro.

Ecco il riepilogo delle somme che saranno erogate agli atleti nel doppio (ogni importo va suddiviso tra i due partecipanti):