Milan, il nodo Verona fa slittare il recupero con il Bologna al 2025

Bologna-Milan è stata ufficialmente rinviata a data da destinarsi. Nessun accordo, alla fine, è stato trovato fra Lega Serie A e le due società dopo che il sindaco Matteo Lepore ha provveduto a deliberare la non disputa della gara presso lo stadio cittadino Dall’Ara.

Si era provato a intraprendere la strada della sfida a porte chiuse, visto che la delibera del primo cittadino del capoluogo lombardo indicava nella poca sicurezza legata alla viabilità il motivo principale di tale decisione. Niente da fare nemmeno per la partita in campo neutro. Quindi ora sorge il tema di quando si recupererà la sfida in programma per la nona giornata di Serie A.

Molto probabilmente, Bologna e Milan non si affronteranno prima del 2025, visto che l’unica data libera in linea teorica era quella di mercoledì 18 dicembre, quando si giocherà la seconda parte degli ottavi di finale di Coppa Italia che non coinvolgerà però le due squadre, visto che entrambe scenderanno in campo due settimane prima. Tuttavia, il match Verona-Milan è fissato per venerdì 20 dicembre e sarebbe stato necessario posticiparlo almeno al 21 dicembre per consentire lo svolgimento del recupero.

La Lega Serie A non avrebbe però intenzione di fare slittare anche quell’incontro, motivo per cui a questo punto Milan-Bologna slitterebbe automaticamente al 2025. Ma quando? Considerando probabile che almeno una delle due squadre si qualifichi ai playoff di Champions League, aggiungendo che il Milan dovrà volare in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana che farà slittare la sfida con il Como, le date possibili guardando il calendario non sono molte.

Il primo spazio utile, a questo punto, sarebbe il 3 aprile 2025. Un mese dopo si giocherà la gara di ritorno a San Siro Milan-Bologna. In questo caso il criterio, adottato per la compilazione del calendario asimmetrico della Serie A, per cui le gare di andata e ritorno non possono giocarsi in un intervallo minore alle otto giornate, non rappresenta però un problema, visto che è valido solamente in fase di compilazione e non per i rinvii.

Prima del 3 aprile, si potrebbe giocare il 4 o 5 marzo qualora nessuna delle due squadre si qualificasse per gli ottavi di finale di Champions League. Infatti in quei due giorni si giocherà il primo e vero turno a eliminazione diretta della massima competizione europea per club, che potrebbe offrire eventualmente un assist alla Lega. Insomma, per avere una data ufficiale di Bologna-Milan si dovrà attendere ancora un po’ di tempo.

Questo è il calendario incrociato di Bologna e Milan da qui fino ad aprile 2025: