Exor Ventures, Noam Ohana lancia un suo fondo indipendente

Exor – la holding della famiglia Agnelli-Elkann che controlla anche la Juventus in Serie A – ha annunciato nella giornata odierna che Noam Ohana, che ha guidato l’attività di venture capital del gruppo, ha deciso lanciare un suo fondo indipendente.

Parallelamente alla sua nuova impresa, Noam Ohana continuerà a gestire il portafoglio di Exor Ventures da 640 milioni di euro nell’interesse di Exor in qualità di gestore indipendente del fondo. «Exor esprime la sua gratitudine a Noam per gli anni di collaborazione e gli augura pieno successo in questa nuova fase della sua vita come imprenditore e investitore», si legge in una nota.