Il Ct dell’Italia Luciano Spalletti sarà ospite del DAZN Serie A Show

Sarà Luciano Spalletti, Ct della Nazionale Italiana, il super ospite di DAZN Serie A Show, il programma della domenica sera condotto da Giorgia Rossi all’interno dell’innovativo studio virtuale pronto ad accendersi nel post-partita di Fiorentina-Roma.

In studio insieme a Giorgia Rossi per analizzare la sfida appena conclusa e quelle che l’hanno preceduta anche Federico Balzaretti e Andrea Stramaccioni. Non solo, atteso come super ospite della serata anche il Ct della Nazionale Italiana, Luciano Spalletti, reduce dal doppio impegno della Nazionale.

Il Ct degli Azzurri ripercorrerà insieme alla squadra di DAZN gli highlights della giornata in corso con un occhio particolare alla sfida del Franchi e a quella di San Siro quando, domenica alle 18:00, l’Inter accoglierà in casa la Juve per una sfida tutta da vivere. Gli appassionati potranno seguire il match tra la squadra allenata da Inzaghi e la squadra allenata da Thiago Motta su DAZN a partire dalle 17.

Durante la stagione di Serie A Enilive, “DAZN Serie A Show” porterà gli appassionati di calcio nel cuore dell’azione. Con una veste grafica completamente rinnovata e grazie all’uso di tecnologie avanzate, scenari immersivi e realtà aumentata, il nuovo studio virtuale di DAZN consentirà un’analisi coinvolgente dei momenti cruciali giocati in campo. Inoltre, l’immersività e l’interattività del format permetteranno agli spettatori di partecipare attivamente al racconto del match grazie a Fan Zone.