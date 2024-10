LVMH, ricavi oltre ai 60 miliardi nei primi nove mesi del 2024

LVMH-Moët Hennessy Louis Vuitton, l’impero del lusso guidato da Bernard Arnault, ha registrato un fatturato di 60,75 miliardi di euro nei primi nove mesi, in calo del 2% rispetto ai primi nove mesi del 2023, quando si toccarono i 62,2 miliardi.

Arnault, inoltre, è dato sempre più vicino all’acquisizione del club francese del Paris FC, affiancandosi a un altro colosso mondiale come Red Bull, lanciando così una sfida tutta parigina nei confronti del Paris Saint-Germain.

L’Europa e gli Stati Uniti hanno registrato una leggera crescita a perimetro e valuta costanti mentre il Giappone ha continuato a registrare una crescita del fatturato a due cifre; il resto dell’Asia ha rispecchiato in particolare la forte la forte crescita della spesa dei clienti cinesi in Europa e in Giappone. Nel terzo trimestre, segnala una nota, il leggero calo dei ricavi è dovuto principalmente alla minore crescita registrata in Giappone essenzialmente a causa del rafforzamento dello yen.

In un contesto economico e geopolitico incerto il colosso francese rimane fiducioso e manterrà una strategia incentrata sul continuo miglioramento della desiderabilità dei suoi marchi, facendo leva sull’autenticità e la qualità dei suoi prodotti, sull’eccellenza della distribuzione e sull’agilità dell’organizzazione. LVMH prevede di rafforzare ancora una volta nel 2024 la sua posizione di leadership globale nel settore dei beni di lusso.