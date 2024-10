Da Giuntoli a Scanavino, crescono gli stipendi dei dirigenti Juve nel 2023/24: tutte le cifre

Calano i compensi per i massimi dirigenti della Juventus. Nel corso della stagione 2023/24, infatti, il club bianconero ha registrato compensi per CdA, organi di controllo e dirigenti per responsabilità strategiche pari a 5,7 milioni di euro, rispetto ai 4,08 milioni del 2022/23.

La stagione 2023/24 è stata la prima dalla rivoluzione dell’organigramma bianconera, in seguito alle dimissioni della dirigenza dell’era Agnelli per l’indagine sui conti nel novembre 2022. Con l’arrivo di Cristiano Giuntoli, infatti, si è completata la rivoluzione della governance, che vede Gianluca Ferrero come presidente e Maurizio Scanavino come amministratore delegato, mentre a Giuntoli è stata affidata la parte sportiva.

Sitpendi dirigenti Juventus, il compenso di Giuntoli

Le cifre così sono cresciute rispetto al 2022/23, complice il fatto che nella precedente stagione di fatto sia stata a metà tra le due dirigenze. Nel dettaglio, come si legge nella Relazione sulla Remunerazione pubblicata dal club bianconero, complessivamente nel 2023/24 i dirigenti hanno ricevuto 5,7 milioni di euro. Di questi, 3,9 milioni sono stati versati ai “Dirigenti con Responsabilità Strategiche”, in particolare a Cristiano Giuntoli che ha ricevuto complessivi 2,9 milioni di euro lordi. Una cifra suddivisa tra il compenso fisso pari a 2,5 milioni lordi, benefici monetari per 26.162 euro lordi e un premio una tantum di 400mila euro lordi.

Un premio una tantum che era legato in particolare al raggiungimento di obiettivi economici: tuttavia, il CdA bianconero ha considerato di versarlo comunque ai dirigenti alla luce delle circostanze eccezionali a livello economico (a partire dalla mancata partecipazione alla Champions League) che non hanno permesso di raggiungere l’obiettivo. Il bonus è stato ricevuto anche dall’amministratore delegato Maurizio Scanavino, per complessivi 400mila euro lordi che si vanno ad aggiungere agli 800mila euro lordi come compenso fisso per la carica di amministratore delegato e a benefici non monetari per 18.618 euro lordi relativi a flexible benefit e coperture assicurative: i compensi totali per il 2023/24 per l’ad bianconero sono stati pari a 1,2 milioni di euro.

Tra le altre principali cariche, il presidente Gianluca Ferrero ha ricevuto 405mila euro come compenso complessivo. Gli altri componenti del CdA (ovverosia Laura Cappiello, Fioranna Vittoria Negri e Diego Pistone) hanno ricevuto 75mila euro ciascuno, mentre tra i componenti del collegio sindacale il presidente Roberto Spada ha ricevuto 30mila euro, con 20mila euro ciascuno per i sindaci effettivi Maria Luisa Mosconi e Roberto Petrignani.

Sitpendi dirigenti Juventus, le cifre