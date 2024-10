Arnault e Red Bull sfidano il dominio del PSG: pronti ad acquistare il Paris FC

Potrebbe nascere nei prossimi mesi un avversario temibile per il Paris Saint-Germain di Nasser Al-Khelaifi. Il Paris FC, la seconda squadra di Parigi (che milita in Ligue 2), sarà in tempi brevi acquistata dalla famiglia Arnault, la più ricca di Francia e una delle prime al mondo, con Bernard Arnault alla guida del gigante del lusso LVMH.

Insieme ad Arnault – che negli anni passati è stato a più riprese accostato anche al Milan, parlando di un suo potenziale ingresso nel mondo del calcio –, alla guida del Paris FC ci sarà Red Bull, il gruppo proprietario già di molte società calcistiche nel mondo e con il quale, secondo quanto annunciato nella giornata di ieri, lavorerà a partire dal 2025 l’ex tecnico del Liverpool Jurgen Klopp.

Il prossimo passaggio di mano del pacchetto di maggioranza della società è stato annunciato da L’Equipe. A passare la mano saranno l’attuale proprietario, Pierre Ferracci, e Investcorp, il fondo del Bahrein vicino a Inter e Milan in passato e azionista di minoranza dal 2020. Stando al quotidiano sportivo, Ferracci manterrà il 30% del capitale del club fino al 2027, data alla quale prevede un’uscita.

Arnault acquisto Paris FC – Obiettivo l’85% del club

In un primo tempo, la famiglia Arnault acquisterà circa il 55% di quote della società, in attesa di prendere il controllo anche di quelle di Ferracci, per un totale dell’85%. Red Bull parteciperà invece con una quota del 15%. Il Paris FC, attualmente primo in classifica in Ligue 2, punta alla promozione in Ligue 1 già in questa stagione. Proprio nella giornata di ieri, la società parigina ha ufficializzato il prolungamento del contratto dell’allenatore Stéphane Gilli fino al 2026.

Il Paris Football Club è stato fondato alla fine degli anni Sessanta per iniziativa della Federcalcio francese, che voleva ricreare un club professionistico parigino dopo l’uscita di scena, nell’ordine, delle tre squadre storiche della città, il Cercle athlétique nel 1963, il Racing Club nel 1966 e lo Stade français nel 1968.