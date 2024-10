Adidas punta il Brasile: pronto un contratto da 1 miliardo di dollari

Potrebbe esserci un nuovo scossone all’interno del mondo delle partnership tecniche delle Nazionali di calcio. Secondo quanto riportato da UOL, la CBF (la Federcalcio brasiliana) avrebbe rifiutato la prima offerta di rinnovo della Nike in qualità di sponsor tecnico e avrebbe anche ricevuto un’offerta miliardaria per passare ad Adidas dopo il 2026.

L’offerta del colosso tedesco dell’abbigliamento sportivo al Brasile sarebbe strutturata sulla base di un accordo decennale per la produzione delle divise da gioco, sulla base di un corrispettivo annuo di 100 milioni di dollari, per un valore complessivo dell’offerta intorno a 1 miliardo di dollari.

Un’offerta, quella di Adidas per vestire la Nazionale brasiliana, molto simile a quella siglata dalla Germania con Nike. Per rompere il sodalizio tra il colosso tedesco e la Nazionale teutonica, il brand statunitense ha messo sul piatto 100 milioni di euro all’anno dal 2027 (anno successivo ai Mondiali di USA, Canada e Messico) al 2034, quando la rassegna iridata si disputerà in Arabia Saudita.

La Federcalcio brasiliana vuole incassare proprio 100 milioni di dollari all’anno nel prossimo accordo per la sponsorizzazione tecnica, che prenderà il via dopo il 2026, ma secondo indiscrezioni l’offerta iniziale di Nike per l’eventuale rinnovo di contratto sarebbe decisamente inferiore.

L’attuale contratto tra Nike e il Brasile vale 35 milioni di dollari all’anno. Anche Puma non ha escluso la possibilità di entrare nella disputa, ma aspetterà fino a gennaio 2025 per comprendere lo scenario e possibilmente fare una proposta. UOL, d’altra parte, ha affermato che la CBF è in attesa di una controproposta da parte di Nike nel mese di ottobre per sistemare la situazione il prima possibile.