Nella giornata di ieri la DFB, la Federcalcio tedesca, ha annunciato di aver sottoscritto un accordo con Nike come nuovo sponsor tecnico per le proprie nazionali, interrompendo così il sodalizio con Adidas che andava avanti da oltre 70 anni. L’intesa prenderà il via tra poco meno di tre anni, nel 2027, e proseguirà fino al 2034.

Secondo quanto riporta il tabloid tedesco Bild, l’azienda di abbigliamento tedesca ha fatto di tutto per rinnovare la partnership con la DFB, provando anche a incontrare personalmente i vertici con il proprio CEO Bjørn Gulden nella giornata di mercoledì. Ma non c’è stato nulla da fare.

Cifre accordo Germania Nike – I dettagli dell’intesa

L’attuale accordo fra Adidas e DFB è valido fino al 2026 e garantisce 50 milioni di euro all’anno. Gulden ha provato a presentare un’offerta più ricca durante il suo incontro con i vertici federali tedeschi, ma quest’ultimi hanno preferito quella di Nike che a partire dal 2027, e almeno fino al 2034, garantirà 100 milioni all’anno.

Cifra che comprende bonus legati a eventuali vittorie di tornei internazionali, percentuale sulla vendita delle magliette e fornitura tecnica. Accordo che porta la DFB al primo posto per quanto riguarda gli introiti garantiti dallo sponsor tecnico. Un vero e proprio record per una Nazionale di calcio.