Ferraris, oggi l'offerta da 14 milioni di Genoa e Samp per acquistare lo stadio

La Genova Stadium, la società pariteticamente partecipata da Genoa e Sampdoria, dovrebbe inviare oggi la pec al Comune di Genova con la proposta di acquisto dello stadio Luigi Ferraris, per una cifra attorno ai 14 milioni di euro. In questo modo, il sindaco Marco Bucci potrà dichiarare l’offerta di pubblico interesse, avviando la procedura, presentandosi con l’offerta in mano di fronte al Ministro per lo sport Andrea Abodi.

Negli ultimi giorni – scrive Il Secolo XIX – Bucci ha aumentato la pressione sui club proprio per arrivare a questo punto di svolta, consentendo a Genova di mantenere viva la candidatura per diventare una delle cinque sedi italiane di EURO 2032, il torneo che verrà ospitato dall’Italia insieme alla Turchia (saranno cinque gli stadi del nostro Paese).

I due club sono arrivati sul filo di lana, anche se di alternative concrete non ce n’erano. L’unico soggetto che si è avvicinato, nei mesi scorsi, è stato la Cds Holding. Sul tavolo c’erano comunque diversi punti da affrontare e da chiarire tra Genoa e Samp, soprattutto sotto il profilo economico, sulle modalità e le caratteristiche dell’investimento e delle garanzie.

Con un ennesimo scambio di pec e documenti da una parte e dall’altra che si è prolungato fino alla tarda serata di ieri. In tempi diversi, peraltro, sia il Genoa che la Samp hanno pubblicamente affermato di avere potenzialità e disponibilità per sostenere questa operazione anche da soli. Adesso siamo al dunque. Gli ultimi ritocchi saranno concordati stamattina e se non ci saranno sorprese partirà la proposta di acquisto.