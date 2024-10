La Roma affida il progetto stadio a Gancikoff: ha lavorato con Inter e Milan

Dopo la pausa estiva e l’articolata querelle nelle aule di tribunale fra il Comune e due residenti, tornano in azione trivelle ed escavatori per il progetto del nuovo stadio della Roma a Pietralata. Già da lunedì, i tecnici incaricati dalla società giallorossa di terminare i sondaggi geologici e gli scavi archeologici sono entrati nelle aree prima interdette per i primi rilievi.

Nei prossimi giorni, arriveranno anche i macchinari. Per terminare i sondaggi manca poco: è un lavoro che si concluderà in due o tre settimane.Poi si passerà alla fase di redazione del progetto definitivo. Un compito che spettava alla ormai ex CEO Lina Souloukou e del quale sarà incaricato ora un esperto del settore: Nicholas Gancikoff.

Lo scrive Il Messaggero, ricordando che il manager ha seguito dal 2016 le intricatissime vicende dei tentativi di Milan e Inter di portare a casa un loro impianto di proprietà. Un uomo di esperienza, avvezzo anche alle problematiche tipiche della burocrazia italiana. Non solo: il dirigente è stato coinvolto anche nella trattativa che portò il club rossonero nelle mani dei cinesi e si parlò di lui anche come papabile nuovo amministratore delegato.

Gancikoff, che già da alcune settimane faceva parte del novero dei consulenti giallorossi e mercoledì mattina si è presentato alla prima grande riunione tecnica post estate che segna l’accelerazione della Roma alla risoluzione dei problemi legati al progetto definitivo.

Rispetto al passato, il manager questa volta non dovrà partire da zero, ma troverà molto lavoro già svolto e una squadra ampiamente collaudata. Dovrà occuparsi di completare il progetto e vigilare che gli uomini della politica non cambino orientamento sull’opportunità di portare a termine il nuovo impianto capitolino.