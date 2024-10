Monza, Gabelli si avvicina: Fininvest apre alla cessione e Galliani pronto a restare

Il futuro del Monza sembra essere sempre più americano. Mario Gabelli, il manager italoamericano è pronto a mettere le mani sul club brianzolo, attualmente controllato dalla famiglia Berlusconi. La figura di riferimento per questa operazione sarebbe quella di Alec Boccanfuso, alla Gamco Investors di Gabelli dal 2018 come analista con particolare attenzione allo sport e all’intrattenimento.

Boccanfuso ha individuato nel Monza dei Berlusconi un’opportunità di investimento dettata da più fattori: tra questi c’è la vicinanza con Milano, capitale economica dell’Italia, la sfumatura internazionale che la Formula 1 dà al fiore all’occhiello della Brianza, così come la possibilità di lavorare fianco a fianco di Adriano Galliani.

Secondo quanto riportato da Il Giorno, proprio intorno a Galliani ruota uno degli snodi del progetto. Fininvest – che stando a indiscrezioni valuterebbe 100 milioni il pacchetto completo – fino all’ultima dichiarazione ha utilizzato il termine “partner”, che escluderebbe la piena uscita del Biscione dagli affari biancorossi.

Nei dialoghi già in corso tra Boccanfuso e i manager di via Paleocapa, quindi, la figura del dirigente resta centrale rispetto a tutti i progetti futuri del Monza. Chi meglio di lui, per Gamco Investors, per il primo vero investimento nello sport dopo gli approcci più timidi con l’acquisizione di quote del Manchester United, dei New York Knicks, franchigia NBA, e dei New York Yankees, marchio storico del baseball?