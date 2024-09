Marchetti (UEFA): «San Siro? Il Comune non ha garantito l'assenza di lavori nello stadio»

Ieri la UEFA ha deciso di non assegnare a San Siro la finale di Champions League 2026/27. Troppe le variabili legate allo stadio Meazza, e alle sue aree limitrofe, che coinvolgono direttamente, oltre al Comune di Milano, Inter e Milan, senza dimenticare che nel 2027 si terrà la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina.

«La nomina per la finale di Champions League 2027 era stata sospesa in attesa della conferma sull’assenza di lavori allo stadio di San Siro – ha spiegato Giorgio Marchetti, vice segretario generale UEFA –. Purtroppo, l’amministrazione comunale di Milano non è stata in grado di garantire che lo stadio sarebbe stato completamente sgombro e nella configurazione attuale. Di conseguenza, non abbiamo potuto assegnare la finale».

La decisione ha suscitato delusione, dato il prestigio del Meazza come sede di eventi calcistici di alto livello. «Milano è una grande sede e San Siro è uno stadio iconico – ha continuato Marchetti –. È ovvio che non fa piacere non poter procedere, ma l’assegnazione era subordinata alla conferma della disponibilità dello stadio. La finale di Champions è un evento molto importante e non è compatibile con lavori in corso».