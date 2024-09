Non avrà il fascino e la storia della Champions League ma l’Europa League 2024/25 si prospetta una competizione dal grande equilibrio, con interpreti d’eccezione. L’Italia verrà rappresentata da Roma e Lazio ma non mancano le squadre storiche da altri top campionati in giro per l’Europa.

Basti pensare che dal campionato inglese parteciperanno ricchi e prestigiosi club come il Manchester United e il Tottenham; dal campionato francese Lione e Nizza; da quello spagnolo Athletic Bilbao e Real Sociedad mentre da quello tedesco Eintracht Francoforte e Hoffenheim. Per non parlare di squadre di campionati in ascesa come quello turco, con Galatasaray e Fenerbahçe, e quello portoghese, con Porto e Braga.

Squadre che si contenderanno la coppa in campo, grazie alle giocate dei propri campioni. Protagonisti dell’Europa League 2024/25 che Calcio e Finanza analizza dal punto di vista salariale, stilando la top 10 dei calciatori più pagati della competizione, sulla base dei dati di Capology.