La scelta di Sky: trasmissione solo pay per le italiane anche in Europa League

Dopo la nuova Champions League, anche l’Europa League si prepara a ripartire nella stagione 2024/25. Grande attesa anche in questo caso per il nuovo format del torneo, che ricalca quello della sorella maggiore: 36 squadre partecipanti (anziché 32 come nelle scorse edizioni), classifica unica e niente più retrocessioni in Conference e dalla Champions.

A rappresentare l’Italia nella prima edizione della manifestazione con la nuova formula ci saranno la Lazio e la Roma, che esordiranno rispettivamente mercoledì (i biancocelesti, contro la Dynamo Kiev) e giovedì (i giallorossi, contro l’Athletic Bilbao). Due sfide che i tifosi potranno seguire solamente se abbonati a Sky o alla piattaforma streaming NOW.

Europa League in chiaro – La scelta in linea con quella sulla Champions

La pay-tv di Comcast, infatti, ha acquisito in esclusiva i diritti di trasmissione della competizione fino al 2027 e ha preso una decisione precisa sulle sfide da trasmettere in chiaro. Esattamente come nel caso della Champions League, Sky ha scelto di trasmettere su TV8 il miglior incontro tra formazioni straniere per ogni turno.

Cambia in questo modo la struttura dell’Europa League “free”. Fino alla passata stagione stagione, i diritti della sfida in chiaro appartenevano sempre a Sky, che trasmetteva però generalmente un incontro con un’italiana presente su TV8. L’emittente ha deciso di cambiare strategia da questa stagione, riservando le sfide di Roma e Lazio ai propri abbonati.