Mondiale per Club, chiude il bando per i diritti tv delle edizioni 2025 e 2029

Mancano meno di nove mesi all’edizione inaugurale del nuovo Mondiale per Club a 32 squadre. Il torneo, voluto fortemente dal presidente della FIFA Gianni Infantino, si disputerà nell’estate del 2025 negli Stati Uniti d’America e raccoglierà le migliori squadre di ogni continente, 12 delle quali dall’Europa (tra cui Inter e Juventus).

I dettagli della nuova competizione non sono ancora noti. Recentemente la FIFA ha svelato la brand identity del torneo, ma mancano ancora indicazioni chiare su quando si terrà il sorteggio della fase a gironi, sul format (come saranno scelte, ad esempio, le teste di serie ed eventuali limiti sugli incroci tra club del medesimo continente o Paese) e sui premi destinati ai club partecipanti.

Premi che si baseranno anche sui ricavi che il nuovo Mondiale per Club farà registrare, principalmente dalla vendita dei diritti televisivi. E a tal proposito, nella giornata di oggi, alle ore 11, è scaduto il bando per la presentazione delle offerte in Europa e nell’Africa subsahariana per le edizioni che si giocheranno nel 2025 e nel 2029.

Mondiale per Club bando diritti tv – FIFA al lavoro per vendere le partite

Una scadenza che appare però formale, dal momento in cui la FIFA si trova ancora in alto mare per quanto riguarda l’assegnazione dei diritti. La scorsa settimana, il presidente Gianni Infantino ha convocato una riunione d’urgenza con i dirigenti di 50 importanti broadcaster, per convincerli a puntare sul nuovo progetto della Federcalcio mondiale.

Solamente pochi mesi fa, indiscrezioni sottolineavano la possibilità per ogni club di incassare un minimo di 50 milioni di dollari garantiti per la partecipazione al torneo. Una cifra che appare inverosimile allo stato attuale. Anche le discussioni sull’accordo con Apple – che sembrava disposta a garantire circa 1 miliardo di dollari per i diritti dell’edizione a livello globale – si sono fermate e ora la FIFA cerca partner affidabili in ogni territorio.

Resta da capire se e quando si riusciranno a muovere passi concreti in avanti su questo fronte. Nel frattempo, la FIFA può contare sull’aiuto di player inaspettati, come quello del Manchester City. Tramite le parole dell’AD del City Football Group Ferran Soriano, il club si è detto disponibile a promuovere il torneo e a offrire una sponda per la vendita dei diritti.