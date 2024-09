Il City corre in aiuto alla FIFA per vendere i diritti tv del Mondiale per Club

Il Manchester City sta collaborando a stretto contatto con la FIFA per vendere i diritti televisivi del Mondiale per Club ai broadcaster, nonostante esista la possibilità che il club guidato dagli Emirati Arabi possa essere escluso dalla competizione della prossima estate per aver violato le norme del Fair Play Finanziario inglese.

Secondo quanto riportato dal The Telegraph, il CEO del City, Ferran Soriano, ha avuto colloqui con la FIFA su come il club possa contribuire a promuovere il torneo, e ha parlato con entusiasmo del Mondiale per Club durante una videoconferenza ospitata dal presidente Gianni Infantino nella giornata di venerdì, per presentare il concetto alle emittenti televisive.

Soriano è stato il primo rappresentante di un club a parlare dopo Infantino e Nasser Al-Khelaifi, che partecipava in qualità di presidente dell’ECA. Lo spagnolo avrebbe detto ai dirigenti presenti che il City sostiene pienamente il Mondiale per Club ed è felice di aiutare a promuoverlo. Tutti i 32 club che si sono qualificati sono entusiasti del torneo, nonostante alcuni dei giocatori coinvolti, come Rodri e Bernardo Silva, abbiano sollevato preoccupazioni riguardo alla salute degli atleti.

La FIFA si è mostrata riconoscente per il sostegno del City, poiché l’organizzazione del nuovo Mondiale per Club a 32 squadre è stata complicata da problemi relativi alle sedi, agli accordi di sponsorizzazione e ai premi in denaro, con i partner per le trasmissioni degli incontri che non sono ancora stati annunciati, nonostante l’inizio previsto tra nove mesi.

Il sostegno di Soriano è particolarmente importante per la FIFA per via del suo ruolo di CEO del City Football Group, una rete globale di 12 club. Nessuno degli altri club del gruppo si è qualificato per il torneo, ma il CFC può fornire alla FIFA informazioni potenzialmente utili su partner commerciali e di trasmissione in altri territori.

Soriano e Infantino si sono rivolti a un pubblico globale di oltre 50 società televisive e piattaforme di streaming per vendere il Mondiale per Club. Anche i CEO dell’Inter, Giuseppe Marotta, e quello dell’Atlético Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, hanno partecipato all’incontro. Infantino ha dichiarato che la FIFA confermerà tutte le sedi degli incontri entro la fine di settembre.