Juve, strisce bianconere e loghi in rosa per la maglia Home 2025/26

La stagione 2024/25 è appena cominciata, ma sul fronte delle maglie da gioco già si guarda alla nuova stagione. E’ il caso anche della Juventus, che stando a quanto svelato dall’account X La Maglia Bianconera, ha già studiato la nuova divisa da gioco Home.

Realizzata anche in questa occasione da Adidas, la nuova maglia sarà indossata nella Serie A 2025/26 e in tutte le altre competizioni. La maglia casalinga della Juventus per la prossima stagione combina il classico bianco e nero del club – anche se non ci sono ancora dettagli sulla grafica delle strisce – con loghi rosa, una novità assoluta nella storia della squadra.

I colori ufficiali sono nero, bianco e rosa bliss. Il rosa ha radici profonde nella storia del club, essendo stato il colore delle primissime maglie della Juventus nel 1897. Per la maglia casalinga, il rosa è stato utilizzato per la prima volta nella stagione 2019/20, quando una striscia sottile divideva a metà la maglia (un lato in bianco e un lato in nero).

Dal punto di vista del design, la maglia casalinga Adidas della Juventus 2025/26 avrà un pattern a righe con dettagli ispirati al mondo della moda. Si prevede che le tradizionali righe verticali avranno alcuni dettagli di colore rosa.