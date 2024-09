Roma, si dimette la CEO del club giallorosso Lina Souloukou

«L’AS Roma comunica che l’Amministratore Delegato Lina Souloukou ha rassegnato le dimissioni. Ringraziamo Lina per la sua dedizione in una fase particolarmente critica per il Club e le auguriamo il meglio per le sue future sfide professionali».

Con questa breve nota, il club giallorosso ha annunciato che la CEO giallorossa non ricoprirà più il proprio incarico all’interno della società: «La proprietà resta pienamente concentrata sulla crescita e sul successo della Roma, con una costante attenzione ai valori che rendono la nostra squadra così speciale».

Nei giorni scorsi era cominciata proprio con uno striscione contro Souloukou la contestazione dei tifosi romanisti nei confronti della società. Una scritta comparsa fuori da Trigoria che indicava nella ormai ex CEO giallorossa il principale problema della gestione da parte della famiglia Friedkin, culminata recentemente con l’esonero di Daniele De Rossi.

Per questo, da giovedì a Lina Souloukou era stato assegnato un servizio di protezione. Non si trattava di una vera e propria scorta, ma il servizio di tutela si sarebbe reso necessario anche perché in questa complicata situazione sono coinvolti i due figli di 3 e 8 anni della dirigente greca.