Nuova svolta Everton: i Friedkin a un passo dall'acquisto del club inglese

Il miliardario statunitense e proprietario della Roma Dan Friedkin è a un passo dall’acquisizione dell’Everton, la squadra della Premier League che da tempo è alla ricerca di un acquirente. Lo riporta Bloomberg, sottolineando che i Friedkin e Farhad Moshiri sono in trattative avanzate per raggiungere un accordo.

L’Everton è posseduto al 94% da Moshiri, che ha investito pesantemente nel club. Una vendita alla società statunitense 777 Partners è fallita all’inizio di quest’anno, aprendo la strada ad altri potenziali acquirenti. Friedkin ha tenuto colloqui in esclusiva prima di annunciare a luglio che non avrebbe proseguito con l’acquisizione.

I proprietari della Roma sono poi tornati in corsa, sfidando un altro potenziale acquirente: John Textor. L’imprenditore dovrebbe però prima vendere la sua quota nel Crystal Palace prima di prendere in considerazione la possibilità di possedere l’Everton, poiché le regole vietano a un proprietario di possedere quote in più di una squadra della Premier League.

Oltre a possedere la Roma, il Friedkin Group è uno dei maggiori distributori indipendenti di Toyota al mondo e possiede una collezione di resort di lusso. Friedkin stesso pilota aerei come hobby. Ha acquistato la Roma nel 2020 e nel 2022 il club ha vinto la UEFA Europa Conference League sotto la guida dell’allenatore José Mourinho, che da allora ha lasciato la squadra.

Friedkin acquisto Everton – Debiti anche verso 777 Partners

L’Everton è gravato da debiti che dovrebbero essere presi in carico da qualsiasi nuovo proprietario, inclusi circa 200 milioni di dollari dovuti a 777 Partners. Il club, che è stato penalizzato con la sottrazione di punti per aver violato le cosiddette regole del Fair Play Finanziario interno, è tra i membri fondatori della English Football League negli anni 1880 e una delle poche squadre a non essere mai retrocessa dalla Premier League.

L’Everton si trasferirà in un nuovo stadio con una capienza da 53.000 posti il prossimo anno, il che dovrebbe aiutarlo ad aumentare i ricavi. La prima squadra ha avuto un inizio di stagione difficile e si trova in 19ª posizione in campionato, senza ancora una sola vittoria in cinque partite disputate.