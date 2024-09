Eredità Agnelli, il gip: trust fittizi e donazioni false per pagare meno tasse

Due trust “fittizi” alle Bahamas, “donazioni false” di opere d’arte e oggetti preziosi per un valore di 170 milioni di euro. Sono queste le “novità” investigative sul patrimonio di Marella Caracciolo, vedova dell’avvocato Gianni Agnelli, morta nel 2019.

Novità che sono state indicate dal tribunale di Torino nel decreto con cui nei giorni scorsi è stato disposto il sequestro di denaro e titoli per 74 milioni di euro a carico dei nipoti della donna (John, Lapo e Ginevra Elkann) e altri due indagati. Secondo gli inquirenti si trattava di meccanismi per ridurre la “massa ereditaria” e pagare meno tasse.